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В День влюбленных принимать заявления на брак и регистрировать его будут до конца суток – Минюст

13:39, 08 февраля 2019
Общество
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В прошлом году в День всех влюбленных 14 февраля в Украине поженились 2393 пары / фото УНИАН

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, акцию назвали «Любовь вне времени».

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«Валентинов день наполнен энергией любви и романтического настроя, поэтому не удивительно, что многие молодожены выбирают именно эту дату для создания своей семьи», – сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, также 14 февраля все желающие смогут отпраздновать помолвку или провести обряд юбилейной свадьбы.

В прошлом году 14 февраля в Украине поженились 2393 пары. Рекордсменом среди городов стала столица, где брак зарегистрировали 216 пар.

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Теги: #День влюбленных#свадьба#День Святого Валентина