В День влюбленных принимать заявления на брак и регистрировать его будут до конца суток – Минюст
13:39, 08 февраля 2019Общество
64 0
Также 14 февраля все желающие смогут отпраздновать помолвку или провести обряд юбилейной свадьбы.
В прошлом году в День всех влюбленных 14 февраля в Украине поженились 2393 пары / фото УНИАН
В День всех влюбленных 14 февраля более 90 отделов регистрации актов гражданского состояния по всей стране будут работать до полуночи.
Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, акцию назвали «Любовь вне времени».
Читайте такжеДень святого Валентина: где провести 14 февраля в Киеве
«Валентинов день наполнен энергией любви и романтического настроя, поэтому не удивительно, что многие молодожены выбирают именно эту дату для создания своей семьи», – сообщили в министерстве.
Согласно сообщению, также 14 февраля все желающие смогут отпраздновать помолвку или провести обряд юбилейной свадьбы.
В прошлом году 14 февраля в Украине поженились 2393 пары. Рекордсменом среди городов стала столица, где брак зарегистрировали 216 пар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter