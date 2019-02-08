В День влюбленных принимать заявления на брак и регистрировать его будут до конца суток – Минюст

Также 14 февраля все желающие смогут отпраздновать помолвку или провести обряд юбилейной свадьбы.

В День всех влюбленных 14 февраля более 90 отделов регистрации актов гражданского состояния по всей стране будут работать до полуночи.

Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, акцию назвали «Любовь вне времени».

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«Валентинов день наполнен энергией любви и романтического настроя, поэтому не удивительно, что многие молодожены выбирают именно эту дату для создания своей семьи», – сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, также 14 февраля все желающие смогут отпраздновать помолвку или провести обряд юбилейной свадьбы.

В прошлом году 14 февраля в Украине поженились 2393 пары. Рекордсменом среди городов стала столица, где брак зарегистрировали 216 пар.