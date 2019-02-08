Редактор УНИАН Николай Бабич, который умер в больнице, перенес остановку сердца, кому, кровоизлияние в мозг и инфаркт - родственник

По словам родственника, до плановой операции Николай Бабич был абсолютно здоров.

Заместитель руководителя отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН Николай Бабич в больнице после укола анестезии перенес остановку сердца, впал в кому, у него произошло кровоизлияние в мозг и инфаркт, после чего наступила клиническая смерть.

Об этом во время круглого стола в УНИАН на тему «Безопасность пациентов в больницах Украины» заявил родственник Николая Анатолий Терещенко.

Он сообщил хронологию событий в больнице, предшествовавших смерти известного украинского редактора и журналиста. По его словам, Николай в целом на здоровье не жаловался, однако, «когда пошел в районную больницу, ему сказали, чтобы он удалил себе полип в горле, в ротовой полости». Николай сдал все необходимые анализы и обратился в городскую больницу для удаления полипа.

«Его сначала в больнице обследовали и на следующий день назначили плановую операцию. При этом присутствовала дочь, в 10.00 его забрали, сделали анестезию», - рассказал Терещенко.

Он отметил, что до этого хирург и анестезиолог сказали, что это обычная, рядовая операция, которая должна длиться час-два.

По словам родственника, около 12.00 к дочери вышел врач, сказал, что Николаю стало плохо, пошла кровь носом, и его положили в реанимацию, у него случился анафилактический шок.

Терещенко добавил, что когда сам приехал в больницу около 15.00 - 16.00, ему заявили, что произошла нештатная ситуация: у Николая остановилось сердце и он впал в кому.

Читайте такжеПо факту смерти редактора УНИАН Николая Бабича возбуждено уголовное производство

«На второй день ему сделали КТ (компьютерную томографию) и сказали, что у него произошел отек головного мозга, но ничего страшного, поскольку кровоизлияния нет. Заведующий отделением сказал, что восстановить его (состояние) является «делом чести», - рассказал он.

На третий день работники больницы сделали еще одно КТ. «Они сказали, что якобы у них есть еще один аппарат, и сказали, что у него произошло кровоизлияние в мозг и состояние тяжелое, что он если даже выживет, будет просто биологической массой», - подчеркнул Терещенко.

На четвертый день был вызван кардиолог, начал проверять сердце, сделали кардиограмму и сообщили, что Николай перенес инфаркт. «Они также вызвали нейрохирурга, и он сказал, что вмешательство осуществлять не надо, но почему, мне так и не сказали», - отметил родственник погибшего.

По его словам, на протяжении всего этого времени не было ни одного операционного вмешательства. На четвертый день у Бабича наступила клиническая смерть.

«Зашел в больницу нормальный человек, а его там просто «усыпили», - подчеркнул Терещенко.

Как сообщал УНИАН, 25 января ушел из жизни заместитель руководителя отдела экономических новостей информационного агентства УНИАН 48-летний Николай Бабич. Трагедия произошла в больнице, куда он пошел для проведения простой плановой операции. У Николая остались жена Инна и трое детей.

По факту смерти открыто уголовное производство. Как сообщили в столичной прокуратуре, производство возбуждено Печерским райуправлением полиции Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве по ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что медицинская карта и другая медицинская документация будет изъята следователем. Ход дальнейшего расследования будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы.

С отдельным запросом о смерти коллеги в Киевской городской клинической больнице № 12 агентство УНИАН обратилось в Министерство здравоохранения Украины.