В Киеве разоблачили интернет-порностудию, в которой работало 20 девушек (видео)

Девушки работали в три смены в режиме онлайн и получали за свою работу 40% от общей прибыли.

В Киеве полицейские разоблачили интернет-порностудию и установили организатора незаконного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранители провели четыре санкционированных обыска: по месту проживания организатора, в автомобиле, в месте, где отбирали девушек, и в частном доме, где функционировала порностудия:

«Во время проведения процессуального действия мы задержали владельца, администраторов и работников порностудии. Мы установили, что обустроил ее 31-летний киевлянин», - говорится в сообщении.

Арендовав четырехэтажный дом, злоумышленник оборудовал интернет-порностудию специальной техникой: осветительными приборами, веб-камерами, компьютерами и специальной мебелью.

«Местный житель привлек к своему бизнесу двух мужчин – администраторов, которые организовывали и контролировали работу веб-моделей. Кроме того, в состав преступной группы входила женщина, которая завербовывала девушек и проводила с ними собеседования», - добавили в полиции.

В целом к оказанию интимных услуг злоумышленники привлекли двадцать девушек, которые работали в три смены в режиме онлайн и получали за свою работу 40% от общей прибыли.

По данному факту следственным управлением полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Пятерых участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им объявлено о подозрении.

Суд избрал им меру пресечения: организатору - в виде домашнего ареста, а другим - личное обязательство. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.