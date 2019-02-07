С оккупированного Донбасса на подконтрольные Украине территории передали 33 осужденных (фото)
14:24, 07 февраля 2019Общество
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12 из 42 заключенных, которых передали в декабре, уже на свободе.
Украине передали 33 осужденных с временно оккупированной территории Луганской области / Людмила Денисова / Facebook
На подконтрольные Украине территории передали 33 осужденных, которые отбывали наказание на оккупированной Луганщине.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области для продолжения отбывания наказания на подконтрольной Правительству Украины территории", - написала омбудсмен.
Денисова напомнила, что в декабре прошлого года они забрали 42 заключенных, 12 из которых уже освобождены в связи с отбытием назначенного срока наказания.
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