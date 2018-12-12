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Из оккупированного Луганска Украине передали 42 заключенных (фото)

13:14, 12 декабря 2018
Война
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Произошло перемещение заключенных еще до начала войны 2014 года, не связанных с конфликтом / facebook.com/iryna.gerashchenko

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что из оккупированного Луганска перемещены на подконтрольную Украине территорию 42 человека, которые были осуждены еще до начала агрессии РФ в 2014 года и которые выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах.

Об этом она заявила в Facebook. «Сегодня в рамках договоренностей, ранее достигнутых на гуманитарной подгруппе в Минске, произошло перемещение осужденных еще до начала войны 2014 года, не связанных с конфликтом. На подконтрольную украинской власти территорию были перемещены 42 человека из оккупированного Луганска», - написала Геращенко.

По ее словам, осужденные хотят отбывать наказание в украинских тюрьмах. Перемещение состоялось при участии уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее Офиса и представителей СБУ, работающих в гуманитарной группе в Минске.

Геращенко отметила, что в четверг будет продолжено перемещение лиц, осужденных до начала войны, из оккупированного Донецка.

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Она сообщила, что вместе с Денисовой получают сотни писем от семей осужденных еще украинскими судами, оставшихся в тюрьмах на оккупированных территориях, в которых просят переместить их.

«Да, эти люди нарушили закон, но они тоже украинские граждане, и мы - правовое государство - должны заботиться и о соблюдении их прав. Тем более, есть немало фактов незаконного использования осужденных в качестве рабочей силы», - отметила первый вице-спикер.

Геращенко добавила, что на сегодняшний день около 1000 человек и членов их семей обратились о перемещении.

«Офис омбудмена готов был начать эту работу еще в мае. Я рада, что вопрос сдвинулся с мертвой точки», - резюмировала первый вице-спикер парламента.

facebook.com/iryna.gerashchenko
facebook.com/iryna.gerashchenko

По словам Денисовой, это первый случай передачи осужденных от боевиков "ЛНР".

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Теги: #война#Геращенко#Луганск