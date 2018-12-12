Из оккупированного Луганска Украине передали 42 заключенных (фото)

По словам первого вице-спикера, в четверг будет продолжено перемещение лиц, осужденных до начала войны, из оккупированного Донецка.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что из оккупированного Луганска перемещены на подконтрольную Украине территорию 42 человека, которые были осуждены еще до начала агрессии РФ в 2014 года и которые выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах.

Об этом она заявила в Facebook. «Сегодня в рамках договоренностей, ранее достигнутых на гуманитарной подгруппе в Минске, произошло перемещение осужденных еще до начала войны 2014 года, не связанных с конфликтом. На подконтрольную украинской власти территорию были перемещены 42 человека из оккупированного Луганска», - написала Геращенко.

По ее словам, осужденные хотят отбывать наказание в украинских тюрьмах. Перемещение состоялось при участии уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее Офиса и представителей СБУ, работающих в гуманитарной группе в Минске.

Геращенко отметила, что в четверг будет продолжено перемещение лиц, осужденных до начала войны, из оккупированного Донецка.

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Она сообщила, что вместе с Денисовой получают сотни писем от семей осужденных еще украинскими судами, оставшихся в тюрьмах на оккупированных территориях, в которых просят переместить их.

«Да, эти люди нарушили закон, но они тоже украинские граждане, и мы - правовое государство - должны заботиться и о соблюдении их прав. Тем более, есть немало фактов незаконного использования осужденных в качестве рабочей силы», - отметила первый вице-спикер.

Геращенко добавила, что на сегодняшний день около 1000 человек и членов их семей обратились о перемещении.

«Офис омбудмена готов был начать эту работу еще в мае. Я рада, что вопрос сдвинулся с мертвой точки», - резюмировала первый вице-спикер парламента.

По словам Денисовой, это первый случай передачи осужденных от боевиков "ЛНР".