"Ошибся в одном слове": Луценко извинился за причисление к Небесной сотне застреленных милиционеров

Генпрокурор подчеркнул, что он «ошибся в одном слове».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что ошибся, когда, комментируя данные экспертизы, установившей связь между приказами руководителей силовых структур и смертями на Майдане, причислил застреленных милиционеров к Героям Небесной сотни, и попросил за это прощения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил в комментарии журналистам в Киеве.

Читайте такжеЛуценко анонсирует в ближайшее время процессуальные действия в отношении заказчика убийства Гандзюк

«Сейчас в этих словах ищут очередное предательство - хочу сказать, что, наверное, я одно слово неправильно произнёс. Речь идет о том, что, кроме погибших из Небесной сотни, я прямо скажу, наших майдановцев, погибли также около 20 милиционеров», - сказал он.

«К сожалению, я ошибся в одном слове. Я хотел сказать, что вместе с Небесной сотней есть и милиционеры, но использовал другое слово, и оно, наверное, кого-то оскорбило. Если это действительно задело души, сердца всех, кто это слышал, я прошу прощения», - добавил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Луценко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, говоря о данных экспертизы, которые установили связь между приказами руководителей силовых структур и смертями на Майдане, причислил застреленных на Майдане во время Революции достоинства милиционеров к Небесной сотне.

«Подчеркиваю, речь идет о все сторонах конфликта, потому что среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И одни, и другие - жертвы», - сказал Луценко.

Позже семьи погибших активистов Революции достоинства заявили, что требуют от генерального прокурора извиниться за заявление о зачислении к Героям Небесной сотни застреленных милиционеров.

«Требуем публичных извинений за слова: «Они тоже жертвы. Среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров», - говорилось в обращении.