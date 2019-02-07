От Луценко требуют извинений за зачисление застреленных милиционеров в Герои Небесной сотни

Родственники активистов Революции достоинства подчеркивают, что погибшие правоохранители были частью преступной организации и не могут считаться жертвами.

Семьи погибших активистов Революции достоинства требуют от генерального прокурора Юрия Луценко извиниться за заявление о зачислении в Герои Небесной сотни застреленных милиционеров.

Об этом говорится в обращении семей к Луценко, размещенном на странице общественной организации «Родина Героїв Небесної Сотні» в Facebook.

«Требуем публичных извинений за слова: «Они тоже жертвы. Среди Небесной Сотни есть и 18 погибших милиционеров», - напоминается в обращении.

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Как отмечается в документе, из закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» следует, что Герои Небесной сотни - это лица, которые погибли или умерли вследствие ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства, а также лица, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства.

В обращении семей Героев указывается, что это понятие не распространяется на работников милиции, лиц, проходивших службу в правоохранительных органах специального назначения, военнослужащих внутренних войск, Вооруженных сил Украины и других воинских формированиях, погибших или умерших вследствие ранений, увечий, контузии или иных повреждений здоровья, полученных при исполнении служебных обязанностей, связанных с событиями Революции достоинства.

«Ни один из Героев Небесной Сотни не имели в руках оружия, а работники правоохранительных органов имели оружие», - отмечают родственники погибших участников акций.

«Некоторые из погибших правоохранителей, например, старший сержант Семисюк М.М. был участником массового расстрела 20 февраля 2014 года и погиб позже, чем первые погибшие в тот день Герои Небесной Сотни. По нашему мнению, погибшие правоохранители были частью преступной организации и не могут считаться жертвами», - подчеркнули подписанты обращения.

В то же время они выступают за всестороннее расследование обстоятельств гибели их родственников и правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Луценко на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, говоря о данных экспертизы, которые установили связь между приказами руководителей силовых структур и смертями на Майдане, причислил застреленных на Майдане во время Революции достоинства милиционеров к Небесной сотни.

«Подчеркиваю, речь идет о всех сторонах конфликта, потому что среди Небесной сотни есть и 18 погибших милиционеров. И те, и те - жертвы», - сказал Луценко.

Одной из основных стратегий защиты обвиняемых в массовых расстрелах 5 экс- «беркутовцев» в Святошинском суде Киева является то, что во время противостояний 20 февраля 2014 года в центре Киева были также застрелены и правоохранители, что, по мнению адвокатов, опровергает утверждение прокуроров о мирном характере массовых акций участников Майдана.