12 киевских священников бывшей УПЦ МП перешли в ПЦУ

Московский патриархат запретил им служение "за уклонение в раскол".

12 киевских священников бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии бывшей УПЦ МП.

Московский патриархат запретил им служение "за уклонение в раскол".

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Как сообщает портал «Религия в Украине», из списка следует, что из бывшей УПЦ (МП) ушла интеллектуальная элита, которая на протяжении длительного времени была причастна к формированию церковной политики и просвещения, а также сыграла в Украине существенную роль в создании позитивного общественного мнения о УПЦ (МП).

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в Православную церковь Украины уже перешли более 200 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.