Филарет об интронизации Епифания: сбылась мечта многих поколений православных украинцев

Филарет поздравил Епифания с интронизацией, а также 40-летием и пожелал мудрости, сил, крепкого здоровья и Божьей помощи в совершении служения предстоятелем ПЦУ.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что в день вхождения на престол (интронизации) предстоятеля ПЦУ, митрополита Киевского и всей Украины Епифания осуществилась мечта многих поколений православных украинцев иметь свою единую и признанную автокефальную церковь.

Как передает корреспондент УНИАН, письмо от патриарха было зачитано во время божественной литургии, в ходе которой состоялась интронизация Епифания в Софийском соборе в Киеве.

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«Дорогой владыка Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины, к сожалению, из-за запрета врачей в связи с состоянием здоровья, я не могу в этот торжественный день быть вместе с вами. Но этим письменным поздравлением хочу прежде всего выразить свою большую радость, ведь вы на соборе в Святой Софии 15 декабря 2018 года были избраны предстоятелем поместной автокефальной Украинской православной церкви. Сегодня состоялась ваша интронизация. Осуществилась мечта многих поколений православных украинцев иметь свою единую и признанную автокефальную церковь», - заявил он.

«Киевский патриархат, с которым объединилась Украинская православная автокефальная церковь и часть Украинской православной церкви Московского патриархата образовали единую уже церковь, которая получила от Вселенского патриарха Варфоломея Томос об автокефалии и была внесена в диптих поместных церквей», - напомнил он, поблагодарив Вселенского патриарха Варфоломея за его решимость.

Филарет поздравил Епифания с интронизацией, а также 40-летием и пожелал мудрости, сил, крепкого здоровья и Божьей помощи «в свершении трудного и ответственного предстоятельского служения - внешне в нем видят почести, но на самом деле это - тяжелое бремя, крест, нести который возможно с помощью Божией и при поддержке полноты поместной церкви».

По словам патриарха ПЦУ позвала Епифания на служение предстоятелем в молодом возрасте. «В своем служении на различных должностях в Киевском патриархате вы показали, что способны преданно и успешно работать на благо церкви», - рассказал он.

Филарет отметил, что ПЦУ еще не стала единой.

«Вам, вместе с епископатом и духовенством и всеми верующими предстоит не только укреплять внутреннее единство, но и сделать все для того, чтобы в Украинскую церковь вошли и те православные, которые пока остаются в подчинении другому патриархату. Это сложная задача. Но, как в начале борьбы за автокефалию, я был один из немногих, кто верил в ее успех. Так и сейчас я убежден, что поместная Украинская православная церковь в будущем объединит всех православных в Украине», - заявил он.

«И тогда, как одна из крупнейших украинских православных церквей в мировом православии Украинская церковь будет возведена в состояние патриархата», - резюмировал почетный патриарх.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в Соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

В свою очередь Филарет, из-за ухудшения состояния здоровья и запрета медиков находиться вне больницы, не принял участия в церемонии

Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.