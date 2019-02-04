За полтора месяца в ПЦУ перешли уже более 200 приходов "УПЦ МП" – представитель президента в ВР

У Порошенко прогнозируют, что до конца года в ПЦУ перейдут еще тысячи общин.

На сегодняшний день в Православную церковь Украины уже перешли более 200 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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«На сегодняшний день (это буквально за полтора месяца) в украинскую Православную церковь перешли не менее 204 приходов», - сказала она.

«До конца этого года - статистика показывает, и желание общин показывает - еще перейдут тысячи прихожан и тысячи общин», - добавила Луценко.

Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания.