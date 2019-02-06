По скандальному делу Зайцевой-Дронова сегодня начинаются финальные дебаты

В ходе дебатов, которые, вероятнее всего, растянутся на несколько заседаний, выступят не только представители обвиняемых и жертв страшной аварии, но также родственники погибших.

Сегодня, 6 февраля, в Харькове стартуют дебаты в деле о смертельном ДТП на улице Сумской. На прошлом заседании суд отклонил ходатайство об отводе экспертов, после чего препятствий для перехода к следующей стадии процесса не осталось.

Об этом пишет харьковское издание NewsRoom.

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В ходе дебатов, которые, вероятнее всего, растянутся на несколько заседаний, выступят не только представители обвиняемых и жертв страшной аварии, но также родственники погибших. Процесс возобновится сегодня в Киевском районном суде Харькова в 14:00.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.