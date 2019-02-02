Трудно спрогнозировать, когда ПЦУ признают другие поместные церкви - Епифаний

Глава украинской автокефалии ожидает этих решений в течение ближайших нескольких месяцев.

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний считает, что все другие поместные православные церкви признают украинскую церковь, однако когда этот процесс завершится – прогнозировать не берется.

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"Возможно, в других церквях это будет более длительно, изучение вопроса различными богословскими и каноническими комиссиями и так далее. Здесь трудно предсказать. Потому что каждая церковь – это отдельная независимая структурная единица в составе православной церкви. Поэтому они самостоятельно решают коллегиально или синодально, на архиерейском соборе принимают соответствующие решения. Поэтому предсказать сложно. Я не хотел бы здесь прогнозировать ставить определенные хронологические рамки, что нас признают", – сказал Епифаний в интервью радио Свобода. Впрочем, отметил Епифаний, признание ПЦУ является "вопросом времени".

Вместе с тем митрополит ожидает, что в Греции украинскую поместную церковь признают уже в феврале. "Например, у Элладской церкви (в Греции – ред.) и Кипрской на февраль запланированы заседания архиерейских соборов. И у нас есть надежда на то, что будут приняты положительные решения", – отметил Епифаний.

Как отмечал глава ПЦУ, немало архиереев других церквей, которые проявляли желание принять участие в церемонии интронизации, официально не могут этого сделать, пока не будет принято коллегиальное решение той или иной церкви относительно признания автокефального статуса ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, интронизация главы Православной церкви Епифания состоится 3 февраля.