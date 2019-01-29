Юридическое оформление ПЦУ на днях будет завершено - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что все органы новой церкви будут созданы после его интронизации.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний анонсирует в ближайшее время завершение юридического оформления ПЦУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил перед началом форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве.

«На днях состоится интронизация, и после интронизации, когда предстоятель вступит в свои полные права, будут созданы соответствующие органы, будет проведено первое заседание Священного синода, на котором мы сформируем весь руководящий состав церкви, который в будущем будет работать для развития единой поместной Украинской православной церкви», - заявил Епифаний.

Он отметил, что уже около 100 приходов бывшей УПЦ МП перешли в ПЦУ.

«Мы слышим каждый день, что в определенном регионе, в определенной области происходят переходы - по два, по три», - добавил предстоятель.

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Митрополит Киевский и всея Украины подчеркнул, что «мы на днях завершаем юридическое оформление, и будет зарегистрирован уже руководящий орган - Киевская митрополия и, соответственно, другие епархии будут вносить изменения в устав, и те приходы, которые переходят из Русской православной церкви в единую поместной Православную церковь, юридически будут присоединяться к новой структуре».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию.