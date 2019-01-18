ПЦУ официально объявила дату и место интронизации митрополита Епифания

Интронизация Епифания состоится 3 февраля.

Православная церковь Украины объявила дату интронизации митрополита Епифания. Это произойдет 3 февраля. Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook.

Читайте также"Надеются на силу Москвы" - Филарет объяснил нежелание представителей бывшей УПЦ МП объединяться с ПЦУ

"Официально сообщается, что интронизация Митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится в воскресенье, 3 февраля 2019 г., во время Божественной литургии в Соборе Святой Софии Киевской", - говорится в нем.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата

Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины. 6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.