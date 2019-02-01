Заболевшего украинского моряка планируют доставить из Керченского пролива в порт «Кавказ» - СМИ

Второму механику судна, гражданину Украины, стало плохо, ему требуется помощь медиков.

Заболевшего моряка с судна «Канопус» планируют доставить в российский порт «Кавказ».

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«Сейчас решается вопрос с Пограничной службой, поскольку заболевший является гражданином Украины. В скором времени. Планируется выход из порта «Кавказ» катера «Романтик» для снятия больного», – рассказал собеседник.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что заболевший моряк может быть доставлен на берег в ближайшие 1,5 часа.

«Буксир должен подойти к борту этого теплохода и снять моряка. Пока дойдет, пока снимут, пока доставят на берег – час-полтора точно пройдет, если не больше», – сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Как сообщал УНИАН, находящийся недалеко от Керченского пролива в Азовском море теплоход "Канопус" запросил помощь спасателей для эвакуации моряка. Второму механику судна, гражданину Украины, стало плохо, ему требуется помощь медиков.