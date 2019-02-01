Близ Керченского пролива произошло ЧП с украинским моряком - СМИ

СМИ утверждают, что российские спасатели эвакуируют украинского моряка с теплохода в Азовском море.

Находящийся недалеко от Керченского пролива в Азовском море теплоход "Канопус" запросил помощь спасателей для эвакуации моряка.

Второму механику судна, гражданину Украины, стало плохо, ему требуется помощь медиков, сообщает "Крыминформ".

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"На теплоходе "Канопус" человеку стало плохо, с животом что-то. Сейчас ему (теплоходу) дали команду на 455 якорную стоянку идти, которая расположена возле порта Кавказ. Мы подали заявку, там кто-то уже будет снимать", – говорится в сообщении.

СМИ отмечают, что во время происшествия судно находилось в районе 453 якорной стоянки в Азовском море. Источник "Крыминформа" в экстренных службах сообщил, что операцию по эвакуации координирует морской спасательный центр на Тамани.