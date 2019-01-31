Более 60% граждан считают, что украинский должен быть единственным государственным языком - опрос

В то же время 15% украинцев высказались за двуязычие на государственном уровне.

64% граждан считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 16 по 24 января.

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В то же время 15% респондентов высказались за предоставление русскому языку статуса официального в отдельных регионах, а еще 15% - за двуязычие на государственном уровне.

Социологи отмечают, что уровень поддержки предоставления русскому языку любого статуса высокий среди жителей южных, восточных областей, в частности, Донбасса.

Во время исследования было опрошено 6 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Респондентов опрашивали методом личного формализованного интервью по месту жительства. Погрешность репрезентативности исследования - не более 1,3%.