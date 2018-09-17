Парубий рассказал о появлении более 50 тысяч новых топографических названий в Украине из-за декоммунизации
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что по закону о декоммунизации в Украине появилось уже 52 тыс. 480 новых топографических названий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, говоря о декоммунизации.
"На сегодняшний день в Украине появилось 52 тыс. 480 новых топографических названий, переименований, в том числе и городов, и поселков", - отметил спикер.
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В этом контексте он напомнил о необходимости внесения изменений в Конституцию для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей.
Как сообщал УНИАН, 20 сентября парламент должен рассмотреть вопрос о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей.
Верховная Рада Украины переименовала областные центры Днепропетровск в Днепр 19 мая 2016 года, Кировоград в Кропивницкий - 14 июля 2016 года.
Переименование соответствующих областей было отложено из-за того, что эти названия закреплены в статье 133 Конституции Украины.