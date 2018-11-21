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Не Сичеславская: Порошенко подал новый законопроект о переименовании Днепропетровской области

14:58, 21 ноября 2018
Общество
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Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область на Днепровскую / фото УНИАН

Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект, в котором предлагает переименовать Днепропетровскую область на Днепровскую.

Соответствующий проект закона «О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)» зарегистрирован в парламенте.

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Порошенко отметил, что декоммунизацию в Украине следует завершить. «На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и организатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа. Процедура изменения названия области предусматривает поправки к Конституции. Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат – то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского – на свалке истории», - заявил он.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» определено, что к символике коммунистического тоталитарного режима относятся, в частности названия областей, в которых использованы имена или псевдонимы лиц, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управлении СССР, УССР. Согласно этому закону, изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима на всей территории Украины запрещено.

Название Днепропетровской области содержит упоминание о Григории Петровском (1878 – 1958) – партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР, одного из организаторов Голодомора 1932-33 годов и главного деятеля тоталитарного коммунистического режима в Украине, а следовательно, относится к символике коммунистического тоталитарного режима, использование которой на всей территории Украины запрещено.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября Верховная Рада не поддержала переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.

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Теги: #декоммунизация#переименование#Петр Порошенко#днепропетровская область