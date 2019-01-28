Кровавое ДТП в Харькове: суд принял новое решение по делу Зайцевой

На заседании по делу о смертельном ДТП на Сумской в Харькове защитник подозреваемого Геннадия Дронова ходатайствовал о вызове в суд для допроса следователя Игоря Волкова.

Сегодня в Киевском райсуде Харькова продолжается судебное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Судебное заседание началось с ходатайства о допросе следователя по делу, которое заявил защитник Геннадия Дронова Сергей Перепелица, сообщает "АТН".

Свое ходатайство защитник обвиняемого мотивировал тем, что следователь по делу Игорь Волков не предоставил экспертам документы, свидетельствующие о наличии опиатов в биологических материалах, сданных Зайцевой для анализов, а также потребовал взять кровь у Зайцевой вместо необходимой для данного анализа мочи. Адвокат считает, что действия Волкова привели к невозможности получения ответов на вопросы, которые возникли в ходе судебного процесса.

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Сторона обвинения, потерпевшие и защитники Зайцевой заявленное ходатайство не поддержали, аргументируя это затягиванием процесса.

По мнению адвокатов потерпевших, факт служебной халатности следователя может быть рассмотрен в отдельном уголовном производстве.

В удовлетворении ходатайства защитнику Дронова суд отказал и продолжил заседание.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.