В Чехии 120 тысяч украинцев работают легально - Климкин

Глава МИД считает, что Украина и Чехия должны усилить экономические связи.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Чехии 120 тысяч украинцев работают легально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком.

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«Мы очень хорошо поговорили о двусторонней повестке дня, конечно, и о необходимости предоставления дополнительного толчка нашим экономическим связям. Говорили, конечно, о гуманитарных аспектах. Только представьте себе – 120 тысяч украинцев работают легально в Чехии, и это количество постоянно увеличивается», - сказал Климкин.

Ранее УНИАН сообщал, что Международная организация труда установила, что большинство украинцев с высшим образованием едут в Польшу, Чехию, Словакию и устраиваются на работу на фабрики и поля. Там 39,2% мигрантов выполняют элементарную работу, 24,7% - занимаются ремеслом, 16,5% - работают в сфере продаж и услуг. Однако каждая из этих категорий зарабатывает намного меньше, чем местное население.