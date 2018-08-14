С конца марта из Украины уехали более 400 тысяч заробитчан - Ukrainianpeopleleaks

Начиная с конца марта 2018 года, из Украины на заработки за границу уже выехало более 400 тысяч трудовых мигрантов.

Такую шокирующую статистику обнародовал ресурс ukrainianpeopleleaks.com, который специализируется на онлайн-подсчете выехавших за пределы страны граждан, пишет Обозреватель.

Название данной платформы несколько напоминает название WikiLeaks — международной некоммерческой организация, публикующей секретную информацию из анонимных источников.

Согласно счетчику Ukrainianpeopleleaks, каждую минуту из Украины выезжает два заробитчанина.

Отметим, что в алгоритм вычислений были заложены цифры, озвученные главой украинского МИД Павлом Климкиным. По его данным, каждый месяц из Украины на заработки выезжает 100 тысяч человек.

Что касается Минсоцполитики, то там провели более масштабные и пугающие подсчеты и заявили, что трудовая миграция уже успела коснуться 9 миллионов украинцев.

Напомним, Ukrainianpeopleleaks также предупреждала, что главным последствием миграции является сокращение населения Украины. Ведь, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, сейчас по причине работы за границей Украину окончательно покинули 3,2 млн человек.

В свою очередь, Международная организация труда установила, что большинство украинцев с высшим образованием уезжают в Польшу, Чехию, Словакию и устраиваются на работу на фабрики и поля. Там 39,2% мигрантов выполняют элементарную работу, 24,7% — занимаются ремеслом, 16,5% — работают в сфере продаж и услуг. Однако каждая из этих категорий зарабатывает гораздо меньше, чем местное население.