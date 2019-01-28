Новым заместителем главы нацполиции стал Олег Козловский
11:41, 28 января 2019Общество
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Министр внутренних дел сегодня издал соответствующий приказ.
Олег Козловский стал заместителем главы НПУ / фото УНИАН
Заместителем главы Национальной полиции назначен начальник Департамента оперативной поддержки Олег Козловский.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время годовой итоговой коллегии Министерства внутренних дел Украины в Киеве.
Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил: «Мной подготовлено и направлено Вам (министру внутренних дел Арсену Авакову – УНИАН) представление относительно назначения на должность заместителя главы полиции начальника Департамента оперативной поддержки Олега Козловского».
«Такое представление сегодня подписано, я издал соответствующий приказ министра», - отметил Аваков.
СМИ сообщают, что ранее Козловский занимал должность начальника УСБУ в Луганской области.
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