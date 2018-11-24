Половина работ завершена: Аваков рассказал об успехах на границе с Россией

Обустройство границы в Харьковской области практически завершено, на территориях Луганской и Сумской областей работы продолжаются. В госбюджете на 2019 год на обустройство границы предусмотрено 400 млн грн.

На украинско-российской границе выполнено почти 47% работ по инженерно-техническому обустройству.

Как сообщает Департамент коммуникаций МВД, об этом сегодня во время проверки харьковского участка границы заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Мы сегодня на одном из опорных пунктов, которые оборудованы вдоль границы. Таких опорных пунктов - 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высоки. И функционал вдоль границы - не только ограда с проволокой, здесь самое главное - интеллектуальная компонента и реагирование. Общий участок общей с Россией границы составляет 2,3 тыс. км, оборудовано почти 47%», - сказал Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что в госбюджете предусмотрены средства на поэтапное обустройство границы.

По словам председателя Госпогранслужбы Петра Цигикала, инженерное обустройство границы на сегодняшний день является одной из главных задач ведомства. По его словам, обустройство Харьковского участка границы практически завершено, и противоправная деятельность на нем сведена почти к нулю. Он отметил, что эффективность работы пограничников за последние два года на Харьковском участке повысилась вдвое.

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«Например, задержано 11 групп нелегальных мигрантов с организаторами, в 2,5 раза уменьшилось количество преступлений», - отметил Цигикал.

По его словам, была увеличена плотность охраны границы.

Председатель ГПСУ также отметил, что в связи недофинансированием работ в 2015-2017 годах реализация проекта продлена до 2021 года. В госбюджете на 2019 год на обустройство границы предусмотрено 400 млн грн, но Цигикал надеется получить дополнительное финансирование.

В Департаменте коммуникаций МВД напомнили, что в 2015 году был утвержден план инженерно-технического обустройства государственной границы, согласно которому создавалась система охраны государственной границы. В систему включаются инженерные сооружения вдоль государственной границы, обустройство опорных пунктов, развертывание новых подразделений, приобретение новой техники, развертывание комплексов видеоконтроля и сигнализации.

Работы начались на всей территории Харьковской области, где практически завершены, а также ведутся на территории Луганской и Сумской областей. На Харьковском участке осталось оборудовать менее 20 км границы.

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