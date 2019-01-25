В аннексированном Крыму "суд" начал рассматривать вопрос об условно-досрочном освобождении Балуха

Представители керченской колонии и "прокуратуры" выступили против условно-досрочного освобождения Балуха.

В аннексированном Крыму "Керченский городской суд" начал рассматривать ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении.

Как сообщает "Крымская правозащитная группа", заседание началось в 14:20 по местному времени. На нем присутствуют активисты из других городов Крыма, приехавшие поддержать украинца.

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Сам Балух отказался лично участвовать в данном "судебном" заседании.

"Представители керченской колонии и "прокуратуры" выступили против условно-досрочного освобождения Владимира. "Судья" ушел в совещательную комнату", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый «Раздольненский районный суд» приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку. В начале октября активист прекратил голодовку, в середине октября его этапировали в Керченскую колонию №2.

19 ноября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что сторона защиты подала прошение об условно-досрочном освобождении Балуха, которому на тот момент осталось отбыть наказание 1 год и 4 месяца.