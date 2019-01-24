Обыски и перекрытия трасс: на Закарпатье силовики проводят масштабную спецоперацию против контрабандистов - СМИ (фото)
19:47, 24 января 2019Общество
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Сейчас проходят не менее 10 обысков в 10 квартирах в городе Рахове и селе Деловое.
Пограничники проводят масштабную спецоперацию на Закарпатье / фото Mukachevo.net
Пограничники и военная прокуратура проводят масштабную спецоперацию в Раховском районе Закарпатья.
Как сообщает Mukachevo.net, сейчас проходят как минимум 10 обысков в 10 квартирах в городе Рахове и селе Деловое.
фото Mukachevo.net
Спецоперация проходит с применением спецтехники, а также временной блокировкой движения по определенным улицам и участками трассы Мукачево – Рогатин.
В Мукачевском пограничном отряде отметили, что не могут пока комментировать данную ситуацию, но официально подтвердили, что на месте работают пограничники совместно с военной прокуратурой.
фото Mukachevo.net
Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года для борьбы с табачной контрабандой вдоль границы на Закарпатье установили 7 километров колючей проволоки.
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