Обыски и перекрытия трасс: на Закарпатье силовики проводят масштабную спецоперацию против контрабандистов - СМИ (фото)

Сейчас проходят не менее 10 обысков в 10 квартирах в городе Рахове и селе Деловое.

Пограничники и военная прокуратура проводят масштабную спецоперацию в Раховском районе Закарпатья.

Как сообщает Mukachevo.net, сейчас проходят как минимум 10 обысков в 10 квартирах в городе Рахове и селе Деловое.

Спецоперация проходит с применением спецтехники, а также временной блокировкой движения по определенным улицам и участками трассы Мукачево – Рогатин.

В Мукачевском пограничном отряде отметили, что не могут пока комментировать данную ситуацию, но официально подтвердили, что на месте работают пограничники совместно с военной прокуратурой.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года для борьбы с табачной контрабандой вдоль границы на Закарпатье установили 7 километров колючей проволоки.