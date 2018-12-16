Борьба с контрабандой: вдоль границы на Закарпатье установили 7 километров колючей проволоки (фото)

Кроме того, пограничники обустраивают и другие заграждения, среди которых так называемые спотыкачи, малозаметные препятствия и прочее.

Пограничники усиливают средства противодействия табачной контрабанде в Закарпатской и Черновицкой областях.

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Кроме человеческих резервов, задействованных дополнительно на этих направлениях, руководством пограничного ведомства принято решение вдоль линии границы обустроить инженерные заграждения, чтобы еще больше снизить активность табачной контрабанды, сообщили в Государственной пограничной службе.

"Сейчас пограничниками Мукачевского отряда было установлено 7 тысяч метров спирального заградительного забора. Такой забор не сгибается и не ломается, его достаточно сложно преодолеть, и хотя контрабандисты все же пытаются изыскивать способы его преодоления, это значительно замедляет их незаконные намерения", - говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники обустраивают и другие заграждения, среди которых так называемые спотыкачи, малозаметные препятствия и прочее.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 ноября на Закарпатье мужчина, который может быть причастным к контрабанде, совершил наезд автомобилем на начальника отдела пограничной службы «Деловое» на Закарпатье майора Вадима Березинского. В результате наезда офицер-пограничник был тяжело травмирован. К месту происшествия была вызвана карета скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где было произведено немедленное оперативное вмешательство.

17 ноября пограничник умер.

Полиция задержала подозреваемого, им оказался 34-летний житель Рахова. Ему инкриминированы преступные действия по ст. 348 Уголовного кодекса ("посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего").