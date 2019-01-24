"Женщина из 80-х": украинская ведущая нарвалась на жесткую критику защитников животных (фото)

Именно дубленка Ольги Фреймут вызвала бурное обсуждение в комментариях.

Защитники животных упрекнули украинскую телеведущую Ольгу Фреймут в лукавстве. На своей страничке в Instagram Оля разместила фотографию в зимней верхней одежде и с бокалом в руках.

Именно дубленка вызвала бурное обсуждение в комментариях, ведь изделие выглядело так, как будто было сшито из натуральной кожи и меха.

Защитники животных тут же принялись выяснять из чего все-таки сделана одежда Оли.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут во время съемок своего шоу "Оля" получила серьезные травмы.