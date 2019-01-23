Кровавое ДТП в Харькове: дебаты по делу Зайцевой-Дронова перенесли

Следующее заседание по делу об аварии в Харькове на улице Сумской назначено на 28 января.

Суд по делу о кровавом ДТП на Сумской с участием Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в Харькове готов переходить к дебатам, но не все участники процесса были на сегодняшнем заседании.

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Об этом сообщает Telegram-канал MediaPort. "Поэтому дебаты назначат, когда будут все. Следующее заседание 28 января", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 января нарколог Оксана Федирко, которая осмотрела подозреваемую в смертельном ДТП Елену Зайцеву сразу после аварии, наконец-то пришла в суд и заявила, что состояния наркотического опьянения у подозреваемой не было.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов.l