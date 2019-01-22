Вместо TAYANNA: организаторы назвали имя нового участника Нацотбора на "Евровидение 2019"

За несколько часов до жеребьевки певица TAYANNA сделала официальное заявление и отказалась от участия в Нацотборе на "Евровидение 2019".

Организаторы назвали имя нового участника Национального отбора на Евровидение-2019. Вместо TAYANNA, которая отозвала свою заявку на участие, за шанс представить Украину в Израиле поборется MARUV (Анна Корсун).

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Певица принимала участие в конкурсе "Новая волна" в 2015 году. Тогда девушка в составе группы The Pringlez заняла третье место.

Как сообщал УНИАН, за несколько часов до жеребьевки певица TAYANNA сделала официальное заявление и отказалась от участия в Нацотборе на "Евровидение 2019". Артистка поблагодарила всех за поддержку и отметила, что сейчас намерена сконцентрироваться на записи нового альбома и подготовке к сольному концерту.

Международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет 14, 16 и 18 мая. Принимать конкурс будет Тель-Авив и сейчас в городе идет активная подготовка к событию.