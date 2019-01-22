Бордель под прикрытием: журналистка "устроилась" в элитный стрип-клуб в Киеве (видео)

Средний заработок девушек легкого поведения в клубе 2,5 тысячи долларов в месяц.

Журналистка под прикрытием «устроилась» на работу в элитный стриптиз клуб RIO, который располагается на улице Богдана Хмельницкого, 30/10 в центре Киева, чтобы узнать тайны незаконного бизнеса.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

«Ищу девушек 18-30 лет, без опыта работы, на работу танцовщицы. Такими объявлениями сейчас пестрят все столбы в центре столицы. Неужели в столице Украины действительно такой популярностью пользуются танцы? И какие именно? И не являются ли такие объявления скрытым методом поиска путан?» - задались вопросом журналисты и начали расследование.

Читайте такжеВ Киеве милиционеры "крышевали" публичные дома, получая ежемесячно около $350 тысяч - МВД

Сначала они попытались зайти в развлекательный клуб открыто, с камерой. Но охрана не разрешила снимать даже стены заведения с улицы. Впрочем, им все же удалось проникнуть в стрип-клуб под видом клиентов.

«Внутри, на первый взгляд, обычный стриптиз. Молодые девушки сидят на коленях у старших мужчин», - говорится в сюжете.

Тем временем представители СМИ заметили, что некоторые девушки уводят мужчин в неизвестном направлении, а другие - садятся в такси с клиентами. Также они узнали, что именно после услуги «приватный танец», во время которого девушка за 500 гривен полностью оголяется, можно выбрать себе красавицу и договориться о сексуальных услугах.

После первой попытки раскрыть тайны стриптиз клуба журналистка программы «Гроші» попыталась устроиться на работу в клуб RIO. Ждать долго не пришлось и Татьяну пригласили на тренировку.

«Смотри, данные у тебя отличные... Большую сумму у нас ты можешь заработать достаточно быстро, за 2 месяца... Понятно, что все приходят судя не из-за танцев. Поэтому, смотри, средний заработок здесь 2,5 тысячи долларов в месяц», - рассказала так называемая «эйчар» клуба.

То есть получается, что клуб работает в качестве борделя, администраторы - являются сутенерами, а некоторые девушки за деньги не только танцуют, но и оказывают услуги интимного характера.

Также стало известно, что сексом в клубе заниматься запрещено, один выезд с клиентом стоит 300 долларов, а проблемы у девушек возникают преимущественно с русскоязычными клиентами.