В Харьковской области прошли традиционные крещенские купания (фоторепортаж)
17:22, 19 января 2019Общество
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В Харькове и Харьковской области есть несколько популярных и специально оборудованных зон для совершения погружений в прорубь.
Сегодня отмечают Крещение - третий, завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла. По традиции верующие массово ныряют в прорубь.
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В этот день освящают воду, а в народе считается, что сегодня вода приобретает целебные свойства.
В Харькове и Харьковской области есть несколько популярных и специально оборудованных зон для совершения погружений в прорубь.
Так, сегодня многие собрались на купание в реке Северский Донец во время празднования Крещения Господня (Крещения), в с. Клугино-Башкировка (Чугуевский р-н, Харьковская обл.).
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