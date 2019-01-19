В Харьковской области прошли традиционные крещенские купания (фоторепортаж)

В Харькове и Харьковской области есть несколько популярных и специально оборудованных зон для совершения погружений в прорубь.

Сегодня отмечают Крещение - третий, завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла. По традиции верующие массово ныряют в прорубь.

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В этот день освящают воду, а в народе считается, что сегодня вода приобретает целебные свойства.

В Харькове и Харьковской области есть несколько популярных и специально оборудованных зон для совершения погружений в прорубь.

Так, сегодня многие собрались на купание в реке Северский Донец во время празднования Крещения Господня (Крещения), в с. Клугино-Башкировка (Чугуевский р-н, Харьковская обл.).