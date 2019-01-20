Иоанна Крестителя 20 января: молитва и в чем помогает святой

Молитва святому Иоанну Крестителю имеет поистине огромную силу, и каждый, кто к ней обращается, находит долгожданную помощь и обретает покой.

Пророк Иоанн Креститель — после Девы Марии самый чтимый святой. В честь его установлены следующие праздники: 6 октября — зачатие, 7 июля — рождество, 11 сентября — усекновение главы, 20 января — Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения, 9 марта — первое и второе обретение его главы, 7 июня — третье обретение его главы, 25 октября — праздник перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину.

Кто такой Иоанн Креститель

Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида). Жили его родители около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа. Как повествует Евангелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в храме, возвестил о рождении у него сына. И вот у благочестивых супругов, до преклонной старости лишенных утешения иметь детей, наконец рождается сын, которого они испросили в молитвах.

По милости Божией он избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Святой Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью — постом и молитвой. Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами (род саранчи). Он остался пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому народу.

Какой праздник 20 января – Собор Иоанна Предтечи

Вся жизнь Иоанна Крестителя была примером для его современников, однако одно событие стоит в ней особняком. Это Крещение им в водах реки Иордан Иисуса Христа. Поэтому еще один праздник в честь Иоанна отмечается через день после праздника Крещения Господня.

Известно, что еще в молодости Иоанн Креститель добровольно удалился жить в пустыню, где придерживался строго поста, носил самую простую одежду и отказывал себе в любом комфорте. Однако, Иоанн никогда не требовал того же от всех остальных иудеев. Приходящих послушать его проповедь он призывал, в первую очередь, к нравственному очищению. В отличии от членов влиятельных тогда сект, Иоанна Креститель никогда не делил людей на привилегированных праведников и обреченных грешников. Напротив, он всегда напоминал, что любой грех может быть прощен Богом, к чему и следует стремиться каждому человеку.

В водах реки Иоардан он совершал надо всеми желающими особый обряд очищения, который сегодня называют еще «иоанновым крещением». Именно из-за него сам Иоанн получил имя Креститель. Похожий обряд был принят и в ветхозаветной традиции – с его помощью, очищались те, кто, например, прикоснулся к запретной для иудеев пище или как-то иначе согрешил против древнего закона. Но Иоанн Креститель проповедовал иное – он призывал очищаться и каяться не только в нарушении формальных правил, но и в дурных помыслах и поступках против других людей, способных осквернить душу человека.

Иоанна зовут также Предтеча, потому что важнейшей частью его служения была проповедь о скором пришествии Мессии, Помазанника Божьего, обещанного Богом народу Израиля. И вот однажды, совершая крещение в иорданских водах, Иоанн с удивлением увидел среди пришедших к нему людей Иисуса из Назарета.

Иоанн сразу узнал Спасителя и, как сообщает Евангелие, немало удивился.

«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?», сказал Иоанн Иисусу, на что Спаситель ответил: «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение от Иоанна.

О чем молятся Иоанну Крестителю

Молитва святому Иоанну Крестителю имеет поистине огромную силу, и каждый, кто к ней обращается, находит долгожданную помощь и обретает покой.

Есть различные виды иконы святого Иоанна Крестителя. Их можно встретить в храмах, а также купить в свечных лавках. Держать ее можно и дома, среди прочих ликов святых. Чаще всего спрашивают в чем помогает икона Иоанна Предтечи. Обращаются к нему в различных жизненных ситуациях. Особенно это касается:

уравновешивания духовного и физического состояния

исцеления болезней,

помощи в принятии правильного решения,

наставление на путь истинный,

помощь в домашних делах.



Молитва Иоанну Крестителю

Молитва 1

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не презри мене, но совокупляяся с вои Небесными, молися ко Владыце за мене недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, во многая беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума моего: аз бо есмь вертеп злых дел, отнюд не имеяй конца греховному обычаю, пригвожден бо есть ум мой земным вещем: что сотворю, не вем.

И к кому прибегну, да спасена будет душа моя? токмо к тебе, святый Иоанне, благодати тезоимените, яко тя пред Господем по Богородице вем больша быти рожденных всех, ибо ты сподобился еси коснутися верху Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца Божия.

Егоже моли за грешную мою душу, да поне отныне, в первыйнадесять час, понесу тяготу благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, честный Предтече, крайний Пророче, первый во благодати мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю: не отрини мене от твоего заступления, но возстави мя падшагося многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением, понеже обоего начальник еси: крещением омываяй прародительный грех, покаянием же очищаяй коегождо дело скверно; очисти мя грехами оскверненнаго и понуди внити, аможе ничтоже скверно входит, во Царствие Небесное. Аминь.

Молитва 2

Святый Предтече и Крестителю Христов Иоанне! Проповедник сый покаяния, кающихся не презри нас, но молися ко Владыце Христу за нас, недостойных рабов, унылых, немощных, во многия грехи впадших. Смерти убо чаем, о гресех же наших николиже поболехом и о Царствии Небеснем не попекохомся: но не презри нас, Крестителю Христов, честный Предтече, болий рожденных всех, постником и пустынником наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов.

Тя молим, к тебе прибегаем: не отрини нас, просящих твоего заступления, обнови души наша покаянием, еже есть второе крещение: твоим ходатайством пред Господем испроси нам очищение грехов. Уста недостойная вопиют к тебе, и душа смиренная молится, сердце сокрушенное из глубины воздыхает: простри пречистую твою десницу и защити нас от враг видимых и невидимых.

Ей, Господи Иисусе Христе! Молитвами святаго Иоанна Крестителя Твоего, изряднее же Пречистыя Твоея Матери, Владычицы нашея Богородицы, спаси нас, грешных рабов Твоих, кающихся о гресех. Ты бо еси Бог кающихся, и на Тя, Спасителя, возлагаем надежду, славяще Пресвятое Имя Твое, со Безначальным Твоим Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.