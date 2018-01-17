Студенты университета имени Шевченко переведены на дистанционное обучение - декан

11:35, 17 января 2018
Общество
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Декан Патриляк подтвердил, что студенты сейчас на дистанционном обучении.

Приказ выдали еще в июне 2017 года / фото univ.kiev.ua

Студенты Национального университета им. Тараса Шевченко переведены на дистанционное обучение. 

Так, один из преподавателей желтого корпуса сообщил Цензор.НЕТ: "Нам выдали приказ еще в июне 2017 года, что январь 2018 - каникулы, а февраль - дистанционное обучение".

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Декан исторического факультета Иван Патриляк также подтвердил, что студенты сейчас на дистанционном обучении. "Никакого отпуска у студентов нет, они на дистанционном обучении", - подчеркнул он, отметив, что с отоплением (была информация в СМИ. - Ред.) в красном корпусе все в порядке.

Он также посоветовал обращаться за более подробной информацией в пресс-центр университета, но на момент выхода этой новости дозвониться туда не удалось. 

Ранее СМИ сообщали, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил стационарные занятия до весны. Причина — отсутствие средств для оплаты за тепло и электроэнергию.

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Теги: #университет им. Тараса Шевченко#отмена занятий#дистанционное обучение