Руководитель управления судебной администрации на Полтавщине спрятал взятку в холодильнике (фото)

Чиновника задержали во время получения части взятки в 100 тысяч гривень.

Правоохранители задержали во время получения взятки заместителя начальника Территориального управления Государственной судебной администрации в Полтавской области.

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Как сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook: «При получении части взятки в 100 тыс. грн в служебном кабинете задержан заместитель начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Полтавской области».

Сарган уточнила, что в целом он требовал и получил неправомерную выгоду в размере 248 тыс. грн от руководителя одного из предприятий за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также перечисление средств на счет предприятия за уже выполненные работы. Она также обнародовала фото, на котором видно, что деньги спрятаны в холодильнике. «Нащедровал и ... в холодильник спрятал», - написала Сарган.

Как сообщили в Главном следственном управлении Национальной полиции Украины, в рамках расследования уголовного производства, открытого по признакам ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, установлено, что с середины сентября 2018 года заместитель начальника областного территориального управления ГСА требовал от руководителя частного предприятия почти четверть миллиона гривен. «В такую сумму он оценил свои «услуги» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, а также оплату без задержки всех выполненных предприятием работ», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника при получении очередного транша неправомерной выгоды в размере 100 тыс. грн. Теперь решается вопрос о сообщении задержанному подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее правоохранители задержали руководителя и юриста государственного предприятия «Донецкий облавтодор» на взятке в 300 тысяч гривень.