Руководителя "Донецкого облавтодора" задержали на взятке в 300 тысяч гривень

Руководитель и юрист госпредприятия требовали от коммерческой структуры деньги за оплату поставленных нефтепродуктов.

Правоохранители задержали руководителя и юриста государственного предприятия «Донецкий облавтодор» на взятке в 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Так, руководитель и юрист госпредприятия требовали от коммерческой структуры 300 тысяч гривень взятки за оплату поставленных нефтепродуктов.

Первые «траншы» неправомерной выгоды в размере 100 и 50 тысяч гривень соответственно злоумышленники уже получили ранее. 10 января сразу после получения оставшейся части взятки в размере 150 тыс. гривень их задержали.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, по окончанию которых будут решаться вопросы относительно уведомления должностным лицам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины и избрания меры пресечения.

На своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко уточнил, что задержан Игорь Закутаев.

«Прокуратура Киевской области совместно с УЗЭ ДЗЭ задокументовала противоправную деятельность руководителя ГП «Донецкий облавтодор» Закутаева, который в группе с юристом этого же ГП требовали и получили 300 тысяч гривень», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 9 января правоохранители задержали адвоката депутата Киевского областного совета за дачу взятки офицеру полиции.