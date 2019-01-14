Оккупанты пообещали владельцам "паспортов ЛДНР" российское гражданство – ИС

Путин якобы должен подписать "соответствующий указ".

Оккупационные власти на Донбассе продолжают осуществлять политику, направленную на создание у коллаборантов и местного населения уверенности в скором признании оккупированных районов Донецкой и Луганской областей со стороны России.

Читайте такжеНа Винниччине "заезжие" сторонники бывшей УПЦ МП сорвали голосование за переход в ПЦУ (видео)

Так, по информации группы «Информационное сопротивление», руководящий состав т.н. «народной милиции ЛНР» был проинформирован о том, что после подписания соответствующего указа президентом РФ Путиным, жители ОРДЛО, которые уже имеют «паспорта ЛНР и ДНР», смогут получать паспорта граждан РФ.

Данная информация была озвучена на совещании с участием российских кураторов, которое было проведено в г. Первомайске 5 января 2019 года.

При этом было указано, что документы на оформление паспорта гражданина РФ необходимо собирать по месту проживания, а выдача самих паспортов будет осуществляться только на территории РФ.

Указанная информация была преподнесена как факт того, что Россия, наконец, начала процесс легализации «непризнанных республик».