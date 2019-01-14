цей матеріал доступний українською

Оккупанты пообещали владельцам "паспортов ЛДНР" российское гражданство – ИС

12:39, 14 января 2019
Общество
1153 2
Российские кураторы пообещали жителям ОРДЛО гражданство РФ / фото УНИАН

Оккупационные власти на Донбассе продолжают осуществлять политику, направленную на создание у коллаборантов и местного населения уверенности в скором признании оккупированных районов Донецкой и Луганской областей со стороны России.

Читайте такжеНа Винниччине "заезжие" сторонники бывшей УПЦ МП сорвали голосование за переход в ПЦУ (видео)

Так, по информации группы «Информационное сопротивление», руководящий состав т.н. «народной милиции ЛНР» был проинформирован о том, что после подписания соответствующего указа президентом РФ Путиным, жители ОРДЛО, которые уже имеют «паспорта ЛНР и ДНР», смогут получать паспорта граждан РФ.

Данная информация была озвучена на совещании с участием российских кураторов, которое было проведено в г. Первомайске 5 января 2019 года.

При этом было указано, что документы на оформление паспорта гражданина РФ необходимо собирать по месту проживания, а выдача самих паспортов будет осуществляться только на территории РФ.

Указанная информация была преподнесена как факт того, что Россия, наконец, начала процесс легализации «непризнанных республик».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #паспорт#ОРДЛО