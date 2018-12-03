В ОРДЛО развернули лагеря, в которых детям прививают ненависть к Украине и учат убивать

Известно, что через эти лагеря прошли обучение более 5 тысяч детей.

Представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека на Донбассе Павел Лисянский подчеркивает, что Российская Федерация развернула на оккупированных территориях Донбасса лагеря для обучения детей обращаться с оружием и ненавидеть Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на форуме "70 лет всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины".

Так, представитель украинского омбудсмена сказал, что постоянно проводится мониторинг соблюдения прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма.

"Мы увидели страшные вещи. Мы увидели, как оккупанты привлекают детей к военным конфликтам. Они развернули целые сети лагерей так называемого "патриотического воспитания". Знаете, что это за воспитание? Это любовь к "русскому миру" и ненависть к украинцам, к Украине", - подчеркнул он.

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"Начиная с девяти лет детям вкладывают в руки автоматы, учат разбирать и собирать оружие. Навязывают им рознь. Их учат, что Украина - это плохо, что Украина - это враг. Тем самым они умножают на ноль права человека. Они ставят под угрозу восприятие этих детей просто мирной жизни", - подчеркнул представитель омбудсмена.

"Оккупант начал бороться не только за территорию, он начал бороться за сердца и умы молодежи. И это очень страшные вещи. На сегодняшний день через эти лагеря прошли "обучение" уже более 5 тысяч детей. Это дети разного возраста", - заявил Лисянский.

"Для того, чтобы это остановить, правозащитные организации, международные организации должны сплотиться и цивилизованным способом оказать сопротивление этим действиям. Осудить на международном уровне действия оккупантов", - заявил он.

Также он сказал, что в оккупированном Крыму постоянно нарушаются права людей в местах лишения свободы.

"Те люди, которые выражают проукраинские взгляды, их сажают в тюрьму. Им не дают права на адвокатов. С помощью пыток их заставляют оговаривать самих себя для того, чтобы уничтожить украинскую идентичность. Потому что самое страшное для оккупанта - это то, что люди даже в таких условиях, даже с таким нарушением прав человека, они стоят до последнего, они поддерживают Украину и не продают своих украинских взглядов", - сказал Лисянский.

Как ранее сообщал УНИАН, в Сети появились фотографии, как в захваченном оккупантами детском лагере «Артек» подростков учат стрелять.