В Раду с Mcdonald's доставили заказ с нецензурным словом на упаковке (фото)

Заказ поступил с нецензурной надписью на бумажной упаковке.

В аппарат Верховной Рады заказ с Mcdonald's принесли с нецензурным словом на упаковке.

"В Верховной Раде Украины работают не только нардепы, но и простые юные стаферs, которые любят порой в тяжелый рабочий день «согрешить» нездоровой пищей. так вот, дорогие Glovo или Mcdonald's - если это криптичнjе послание было направлено на каких-то конкретных работников ВР, то вы говорите. хоть в бургеры не наплевали?", - написала в соцсети сотрудница аппарата ВР Мелания Подоляк, которая и разместила фото заказа.

Позже выяснилось, что три буквыт обозначали код заказа. Как сообщила сотрудница аппарата ВР, в заведении питания объяснили, что такой код был подобран машинально.

В комментарии под постом компания Glovo, которая занимается доставкой еды McDonald's, объяснила, что заказы получают индивидуальную маркировку. На пакет в ресторане наносятся последние три буквы номера заказа, они формируются автоматически. "По невероятному стечению звезд - номер этого заказа KIAVUUXYU", - прокомментировали в компании. Также был добавлен скриншот номера этого заказа и несколько других для примера. Номер также всегда указан в апликейшни. "Извините, если эта ситуация вызвала негативные эмоции", - говорится в комментарии компании.