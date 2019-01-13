Праздник Маланки: традиции и обычаи Щедрого вечера

Щедрый вечер 13 января или Васильев, как его еще называют – совпадает с украинским народным праздником Маланки.

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают старый Новый год. Этот праздник появился из-за расхождения юлианского и григорианского календарей, которое составляет 13 дней.

Старому Новому году предшествует Щедрый вечер – 13 января, а 14 января – Васильев день. Щедрый вечер или Васильев, как его еще называют – совпадает с украинским народным праздником Маланки.

История праздника Маланки

Это древний праздник. По христианскому календарю это также день преподобной Мелании (Меланки, Маланки, Миланко). Согласно поверью, Миланка Вода приходит на Щедрый вечер вместе с Василием-Луной, чтобы известить хозяев о последующих торжествах.

По древним мифам, кроме сына, у всеединой Лады (мать богов в славянской мифологии. – Ред.), верного побратима бога Луны, была еще дочь, которую все называли Миланка.

Когда князь-Луна был на охоте, свирепый змей похитил из серебряного терема Миланку и спрятал в подземное царство. Освободил ее богатырь Безпальчик-Васильчик и женился на ней. Поэтому на Щедрый вечер еще празднуют Василия.

Как отмечать праздник Маланки

На праздник Маланки принято переодеваться в животных и фольклорных персонажей. На праздник Маланки девушки, в масках или без них, всю ночь щедруют и гадают.

По старым обычаям, когда девушки начинали гадать парни воровали у них дома двери или калитки. Чтобы вернуть украденное, отец девушки должен был выставить магарыч.

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На Старый Новый год парни также "водили Меланку". Один холостой парень переодевается в женское платье и становится "Маланкой", а девушка или женщина – в мужское платье, как образ "Василия". Среди действующих лиц – дед, бабка, цыган, цыганка, коза, черт. В масках и костюмах щедровальщики ходят от дома к дому и веселят прохожих танцами и шутками.

В Древности утром переодетые шли на перепутье сжигать Деда, или Дидуха (сноп соломы, который стоял в доме от Святого вечера до Нового года), а потом прыгали через костер. Это должно было очистить от общения с нечистой силой.

Что приготовить на Маланку

Главным блюдом вечера является Кутья. На Василия кутью готовили щедрую и жирную, отсюда и название вечера – Щедрый. Считается, что щедрый и богатый стол обеспечит хозяину благосостояние на весь год.

В некоторых селах готовят традиционное праздничное блюдо – кровянку, его называют Маланка. Также выпекают специальные хлеба Маланку и Василия.

На столе обязательно должны быть пироги, вареники, блюда из свинины, блины, колбасы. За стол, как и в новогоднюю ночь, садятся всей семьей. Ругаться в этот день нельзя.