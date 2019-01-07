В Житомире празднование Рождества началось со службы в соборе ПЦУ (фото)

Участники праздничного шествия шли по городу и пели рождественские колядки.

В Житомире сегодня, 7 января, прошло шествие по случаю Рождества Христова.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с 14 до 15 часов в Житомире прошло шествие по случаю Рождества Христова с Вифлеемской звезды по главным улицам областного центра.

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Его участники прошли по маршруту: Замковая Гора, по улицам Кафедральной, Победы, Покровской, Михайловской и завершили шествие на площади Королева. При этом около 500 участников мероприятия шли по городу и пели рождественские колядки.

После шествия на площади Королева для жителей и гостей города состоялись совместная молитва и праздничный концерт.

Перед шествием в Свято-Михайловском кафедральном соборе ПЦУ прошла праздничная служба по случаю Рождества Христова. К общей молитве и праздничному богослужению присоединились руководители власти города и области, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, верующие.

«Впервые Рождество мы встречаем в Православной церкви Украины. Этому предшествовало много исторических событий - 15 декабря состоялся Объединительный собор, где объявили о создании новой Украинской поместной церкви, а также избрали предстоятеля митрополита Епифания, 5 января подписали томос, а 6 января его вручили Православной церкви Украины. Спасибо Богу, что он услышал молитвы украинцев и сделал то, чего Украина ждала много лет. Лично и президент Украины приложил много усилий, чтобы наша церковь стала независимой. Поздравляю всех с праздником! Христос родился», - сказал Зубко в разговоре с прессой.