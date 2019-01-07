Рождественская ночь в Украине прошла спокойно - полиция

Участие в праздничных богослужениях приняли почти 4 миллиона человек.

Рождественская ночь в Украине прошла спокойно, серьезных правонарушений не зафиксировано.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как отмечается, участие в праздничных богослужениях приняли почти 4 миллиона человек.

По состоянию на 10.00 часов 7 января значительная часть праздничных богослужений уже завершилась. В некоторых регионах торжества продолжаются.

Читайте такжеСпасатели переходят на усиленный режим несения службы на Рождество

В общем, как отмечается, на территории государства богослужения прошли в более 12,2 тыс. культовых сооружений из запланированных 14,4 тыс. Участие в них приняли почти 4 миллиона человек. Мероприятия по случаю Рождества продолжаются в около 2,2 тысячи храмов.

Охрану публичной безопасности и порядка осуществляли около 15,5 тыс. правоохранителей. Серьезных нарушений правопорядка не зафиксировано.

Также, на период празднования Рождества Христова подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

В целом, до 9 часов утра 8 января на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники ГСЧС. Также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.