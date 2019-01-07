В Святой Софии в Киеве на Рождественской литургии представляют томос (онлайн)

В Софии Киевской началось праздничное богослужение - первое, которое проводится в представительстве Вселенского патриарха в Украине после предоставления томоса Православной автокефальной церкви.

В соборе Святой Софии в Киеве на Рождественской литургии представляют томос (церковную грамоту) Вселенского патриархата о формальном письменном признании канонической автокефалии единой поместной Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей.

Богослужение возглавляет экзарх Вселенского патриарха, епископ Иларион. Ожидается, что после церковной службы он разъяснит, как дальше будут совершаться богослужения в киевской Ставропигии (представительстве).

Божественную литургию совершит предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, передает Радио Свобода.

Богослужение началось в 10.00.

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После праздничной литургии томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет увидеть его в любой день с 8 часов утра до 18 часов вечера.

Прямая трансляция события на Радио Свобода:

6 января в Стамбуле в резиденции Вселенского патриарха на Фанаре, Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил главе новообразованной Православной церкви митрополиту Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. Оба предстоятеля совместно отслужили Литургию. Это произошло в день, когда православные Украины, которые до сих пор пользуются юлианским церковным календарем, праздновали канун Рождества Христова – Сочельник.

Все шаги до получения украинской православной церковью канонической автокефалии и независимости от Российской православной церкви, и особенно нынешнее получения томоса, вызвали крайне резкую реакцию в России, а также в пророссийских структурах в Украине и где-либо в мире. Создание независимой от России и канонически признанной церкви в Украине, и особенно ожидаемый переход к ней части нынешней УПЦ (МП), по мнению обозревателей, приведет к потере Москвой значительного рычага влияния на общественную жизнь в Украине.