Спасатели переходят на усиленный режим несения службы на Рождество

До утра 8 января на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс. спасателей и свыше 2 тыс. единиц техники.

На период празднования Рождества Христова подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы и находятся в готовности к реагированию на любые чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

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В каждом регионе страны проведены уточнения мест массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С 5 по 8 января организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам обеспечения техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении праздничных мероприятий, и на случай совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий.

Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в культовых сооружениях.

Всего до 9 часов утра 8 января на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники ГСЧС. Также в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится авиация ГСЧС, а именно - самолет Ан-26.