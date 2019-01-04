Полиция объявила подозрение боксеру, который убил сотрудника УГО на Печерске

Прокуратура готовит ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве задержали и объявили о подозрении 36-летнему киевлянину за убийство сотрудника Управления государственной охраны (УГО).

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в социальной сети Facebook. «При процессуальном руководстве прокуроров Киевской местной прокуратуры №6 объявлено о подозрении мужчине, который ночью 2 января 2019 года во время уличного конфликта нанес смертельную травму местному жителю», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что это произошло на улице Саперное поле на Печерске.

«Подозреваемый, который выгуливал собак, вступил в перепалку с прохожими мужчинами и во время этого конфликта ударил одного из оппонентов в челюсть. От полученной травмы последний скончался на месте», - отметили в прокуратуре.

«Мужчина, которого обоснованно подозревают в совершении указанного преступления, с места происшествия скрылся и только вечером 3 января 2019 года вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. Задержанным оказался 36-летний киевлянин, кандидат в мастера спорта по боксу и кикбоксингу», - говорится в сообщении.

Указанного человека задержали и объявили о подозрении в совершении преступленияпо ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook сообщила, что сегодня в Печерский районный суд Киева будут внесены ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 2 января в центре Киева произошла драка между двумя мужчинами, в результате чего один из участников драки потерял сознание. Медики констатировали смерть 26-летнего киевлянина.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что между мужчинами возникла ссора. «Свидетели рассказали правоохранителям, что трагедия началась с дорожного конфликта. Мужчина, который выгуливал двух собак, начал конфликтовать с водителем автомобиля по поводу первоочередности прохода или проезда на переходе. Мужчины начали на повышенных тонах выяснять отношения. Во время этого конфликта мужчина, который выгуливал собак, ударил оппонента рукой в голову. Тот упал и умер», - сказала Блищик.

Источники в Управлении госохраны сообщили, что погибший был сотрудником УГО. Кроме того, по сообщениям СМИ, подозреваемым в убийстве 26-летнего сотрудника УГО есть боксер Петр Очеретяный.