В Одессе более 40 тысяч человек встретили Новый год возле главной елки города (фото, видео)
22:26, 01 января 2019Общество
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Основным событием праздничного мероприятия стало выступление популярного певца Олега Винника.
В Одессе Новый год отметили масштабным праздником / omr.gov.ua
В Одессе более 40 тысяч человек встретили Новый год у главной елки города.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, по предварительным подсчетам, в этом году новогодние торжества на Думской площади посетили около 45 тысяч человек.
На сцене, установленной возле мэрии, состоялся большой новогодний концерт с участием звезд, конкурсы, подарки и яркий фейерверк.
Основным событием праздничного мероприятия стало выступление популярного певца Олега Винника. Артист исполнил на Думской площади свои лучшие песни.
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