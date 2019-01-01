В Одессе более 40 тысяч человек встретили Новый год возле главной елки города (фото, видео)

Основным событием праздничного мероприятия стало выступление популярного певца Олега Винника.

В Одессе более 40 тысяч человек встретили Новый год у главной елки города.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, по предварительным подсчетам, в этом году новогодние торжества на Думской площади посетили около 45 тысяч человек.

На сцене, установленной возле мэрии, состоялся большой новогодний концерт с участием звезд, конкурсы, подарки и яркий фейерверк.

Основным событием праздничного мероприятия стало выступление популярного певца Олега Винника. Артист исполнил на Думской площади свои лучшие песни.