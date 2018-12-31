Один из украинских городов встретит Новый год с Олегом Винником

В центре приморского города уже царит праздничная атмосфера.

Новогодний стол под открытым небом - именно так можно назвать происходящее в Одессе. На Думской площади установили праздничную сцену, а рядом на Приморском бульваре полно мест, где можно вкусно поесть, выпить и поздравить друг друга с праздником.

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На Думскую площадь уже начали приходить одесситы и гости города с детьми. На бульваре установили фото-зону с Дедом Морозом, который не только танцует, но и раздает детям сладости, говорится в сюжете ТСН.

Атмосфера очень праздничная, а главной изюминкой новогоднего вечера в Одессе станет праздничный концерт с участием Олега Винника. И хотя до него еще почти три часа, уже сейчас его поклонницы начинают занимать места возле сцены. "Мы ждем Олега Винника, мы ждем и Олю Полякову – мы всех ждем! Мы очень рады и в предвкушении этого всего", - говорят собравшиеся.

Ранее СМИ сообщали, что в новогоднюю ночь Винник выступит в одном из концерт-холлов (потребовал гонорар $50 000) в Одессе, а для всех, кто не сможет пойти в дорогой ресторан - состоится его мини-концерт на Думской площади.