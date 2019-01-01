Как в Киеве встретили Новый год возле главной елки страны (фоторепортаж)

На Софийской площади побывал и президент.

Много киевлян и гостей столицы встретили Новый год у главной елки нашей страны - на Софийской площади.

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Там традиционно проходят новогодние развлечения. Фотокорреспондент УНИАН показал кадры празднований в центре Киева.

В этом году президент Украины Петр Порошенко приехал на Софийскую площадь, где проходили главные новогодние гуляния. По словам его пресс-секретаря Святослава Цеголко, он приехал лично поздравить тех, кто празднует возле главной елки страны.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом-2019.