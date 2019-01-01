"Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе" - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом (видео)

Президент заверил, что Украина "ничего не хочет больше, чем мира".

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом-2019.

Соответствующее видео выложено на странице президента Украины.

«Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. Это – четкая стратегия, которой неукоснительно придерживаемся в течение последних пяти лет. Мы идем своим путем. Ни обещания манны небесной, ни зерна уныния, ни зелье раздора – ничто не должно развернуть нас назад», - отметил он.

Президент напомнил, что борьба за независимость украинской церкви длилась сотни лет и увенчалась успехом только сейчас.

«15 декабря здесь, в Святой Софии, состоялся Объединительный собор. Тысячи людей, которые собрались на площади, не стеснялись слез. И то были слезы радости. Родилась, наконец, автокефальная Православная Церковь в Украине, признанная мировым православием», - подчеркнул Порошенко.

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Президент заверил, что Украина «ничего не хочет больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы». Порошенко поздравил украинских воинов, которые «гарантируют нам тишину и покой в эту новогоднюю ночь», а также вспомнил о пленных украинских моряках.

«В единстве сила народа, Боже, нам единство подай», - хотелось бы, чтобы именно эти слова стали лозунгом для следующего года для власти, общества и для каждого гражданина. Тем более, что две тысячи девятнадцатый – это век Акта злуки, века нашей соборности. Пусть нашу благодарность и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену. И раненые среди них – Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко. И украинские политзаключенные в российских тюрьмах. И наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях», - отметил президент.

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Порошенко также обратился к жителям оккупированного Крыма и Донбасса.

«Обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной не была дорога. Наша семья непременно воссоединится за одним столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени», - подчеркнул Порошенко.