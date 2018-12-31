Перед Новым годом и Рождеством Украина усилила контроль на границе

По словам пограничников, особое внимание в период праздников будет уделяться контрольным пунктам въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения ООС.

Государственная пограничная служба Украины накануне Нового года и Рождества, для обеспечения максимально безопасного и комфортного международного движения, усилила меры по охране государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Во время мероприятий контроля на новогодние и рождественские дни особое внимание будет уделяться гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска. Будет осуществляться углубленная проверка паспортных документов и противодействие попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора", - говорится в сообщении.

По словам пограничников, особое внимание в период праздников будет уделяться контрольным пунктам въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения ООС.

"Стоит отметить, что на новогодние и рождественские праздники все КПВВ на админгранице с ВОТ АР Крым и линии соприкосновения в районе проведения ООС будут работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей", - добавили в ведомстве.

В ГПСУ сообщили, что только в течение последних двух предпраздничных суток сотрудники Госпогранслужбы оформили через государственную границу почти 0,5 миллиона человек, из них в Украину около 260 тысяч человек, и более 80 тысяч транспортных средств. Кроме того, выполнено 277 поручений уполномоченных государственных органов, реализовано 28 срабатываний базы Интерпола, выявлено 24 недействительных и поддельных паспортных документы, задержаны 35 человек за незаконное пересечение государственной границы, а также пресечено 8 попыток незаконного перемещения товаров и грузов через границу.

Также Государственная пограничная служба обращается ко всем гражданам, которые пересекают государственный границу Украины, тщательно и заблаговременно готовиться к своим путешествиям, в частности правильно оформлять документы и учитывать погодные условия.